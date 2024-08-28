 
الأربعاء 2024-08-28 02:13 م
 

 

4000 حريق في اليونان

من المصدر
من المصدر
الأربعاء، 28-08-2024 01:00 م

الوكيل الإخباري-    أكد وزير الحماية المدنية اليوناني، فاسيليس كيكيلياس، تسجيل 4000 حريق حتى الآن بمختلف أنحاء البلاد، أي أكثر بواقع 50 بالمئة من العدد الذي تم تسجيله العام الماضي.

اضافة اعلان


وبحسب صحيفة "كاثيميريني" اليونانية، اليوم الأربعاء، قال الوزير اليوناني فيما يتعلق بالحريق المدمر، الذي اشتعل في منطقة "فارنافاس"، شمال آتيكا، في وقت سابق من الشهر الحالي، إنه لم يتم إخماده حتى الآن لأن الظروف كانت غير قابلة للتغلب عليه، مشيرا إلى أن رياحا قوية تهب في المنطقة.


ويعمل نحو 4000 متطوع على تعزيز فرقة الإطفاء و5000 شخص يعاونون في الحماية المدنية.
وتعرضت اليونان لموجات حرارة وحرائق غابات خلال الصيف الحالي، ومن المتوقع أن تؤثر الحرارة والعواصف أيضًا على دول البلقان ومنطقة البحر المتوسط.

 

بترا

 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

منوعات اكتشاف معدن تشكل مع فجر النظام الشمسي

أرشيفية

أخبار محلية بعد نشر "الوكيل" قصتيهما.. الخارجية: نتابع معلومات حول اختفاء مواطنين في سوريا

ى

أخبار الشركات مركز زين الإقليمي (THE BUNKER)يقدّم خدماته الاستثنائية لبنك القاهرة عمّان

تعبيرية

تكنولوجيا "المصباح الأزرق" اكتشاف غير مسار التكنولوجيا في العالم

تعبيرية

أخبار محلية رجل يقتل ابنته بالرصاص جنوبي عمان

واتساب

تكنولوجيا كيف تحمي حسابك على واتساب من الاختراق؟

من المصدر

أخبار محلية 375 مليون دينار صادرات المملكة من المجوهرات 2023

أرشيفية

أخبار محلية الخيرية الهاشمية: الأردن الممر الإغاثي الوحيد لغزة حاليا



 


الأكثر مشاهدة





عاجل