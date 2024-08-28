4000 حريق في اليونان

الوكيل الإخباري- أكد وزير الحماية المدنية اليوناني، فاسيليس كيكيلياس، تسجيل 4000 حريق حتى الآن بمختلف أنحاء البلاد، أي أكثر بواقع 50 بالمئة من العدد الذي تم تسجيله العام الماضي.

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وبحسب صحيفة "كاثيميريني" اليونانية، اليوم الأربعاء، قال الوزير اليوناني فيما يتعلق بالحريق المدمر، الذي اشتعل في منطقة "فارنافاس"، شمال آتيكا، في وقت سابق من الشهر الحالي، إنه لم يتم إخماده حتى الآن لأن الظروف كانت غير قابلة للتغلب عليه، مشيرا إلى أن رياحا قوية تهب في المنطقة.



ويعمل نحو 4000 متطوع على تعزيز فرقة الإطفاء و5000 شخص يعاونون في الحماية المدنية.

وتعرضت اليونان لموجات حرارة وحرائق غابات خلال الصيف الحالي، ومن المتوقع أن تؤثر الحرارة والعواصف أيضًا على دول البلقان ومنطقة البحر المتوسط.