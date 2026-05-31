43 وفاة و263 إصابة بفيروس إيبولا في الكونغو وأوغندا

الوكيل الإخباري- قال ‌المدير العام لمراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها ⁠في إفريقيا جان كاسيا، إنه جرى الإبلاغ عن 263 حالة إصابة مؤكدة بفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا حتى السبت.

