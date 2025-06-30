46 وفاة جراء الأمطار والفيضانات في باكستان

الوكيل الإخباري- تسببت الأمطار الموسمية والسيول التي تضرب باكستان منذ أسبوع تقريبًا بوفاة 46 شخصًا على الأقل وإصابة العشرات.

اضافة اعلان



وبحسب وكالة الأنباء الباكستانية، قالت الهيئة الوطنية الباكستانية لإدارة الكوارث ومسؤولو الطوارئ، إن الوفيات الناتجة عن الأمطار الغزيرة الاستثنائية منذ الثلاثاء الماضي تشمل 22 شخصًا في خيبر بختونخوا و13 في إقليم البنجاب في شرق البلاد و7 في السند بالجنوب و4 في "بلوشستان" جنوب غرب البلاد.



وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية الباكستانية هطول أمطار أعلى من المعتاد خلال الموسم المطير، لافتة إلى أنه صدرت إنذارات للسلطات المعنية لاتخاذ الإجراءات الاحترازية.