47 شهيدًا جديدًا في العدوان الإسرائيلي على لبنان

كما سقط 5 شهداء و3 جرحى في غارة إسرائيلية على مراكز الدفاع المدني في بلدتي قبريخا وبني حيان جنوب لبنان، وسقط شهيدان و4 جرحى في غارة على بلدة المجادل، كما استشهد 7 أشخاص كحصيلة أولية لغارة على حي البساتين في مدينة بعلبك.
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