 
الأحد 2024-09-29 10:07 م
 
 

47 شهيدًا جديدًا في العدوان الإسرائيلي على لبنان

علم دولة لبنان
لبنان
الأحد، 29-09-2024 07:55 م
الوكيل الإخباري-    استشهد 24 شخصا وأصيب 29 بجروح، في حصيلة أولية لغارة نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي على بلدة عين الدلب شرق صيدا جنوب لبنان.اضافة اعلان


كما سقط 5 شهداء و3 جرحى في غارة إسرائيلية على مراكز الدفاع المدني في بلدتي قبريخا وبني حيان جنوب لبنان، وسقط شهيدان و4 جرحى في غارة على بلدة المجادل، كما استشهد 7 أشخاص كحصيلة أولية لغارة على حي البساتين في مدينة بعلبك.
 
gnews

أحدث الأخبار

ملاجئ

عربي ودولي أكثر من مليون إسرائيلي يركضون نحو الملاجئ

وزارة التعليم العالي

أخبار محلية إعلان أسماء المقبولين في كليتي نسيبة ورفيدة للتمريض والمهن الطبية

العاصمة عمان

الطقس الارصاد : المملكة تتأُر بامتداد لمنخفض جوي ضحل وامطار الثلاثاء

العاصمة عمان

الطقس الارصاد تنبه من احتمال تدني مدى الرؤية فوق المرتفعات الاثنين

وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية “التربية” تطلق تقرير المتابعة والتقييم لخطتها الاستراتيجية لعام 2023

علم دولة لبنان

عربي ودولي 47 شهيدًا جديدًا في العدوان الإسرائيلي على لبنان

محطة محروقات

اقتصاد محلي (الطاقة) ترفض 4 طلبات تتعلق بقطاع النفط ومشتقاته

الملك عبدالله الثاني

أخبار محلية بتوجيهات ملكية.. الأردن يرسل طائرة مساعدات ثانية إلى لبنان



 


الأكثر مشاهدة