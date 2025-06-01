الأحد 2025-06-01 09:05 م
 

472 مسيرة روسية استهدفت أوكرانيا ليلا

طائرة مسيرة
طائرة مسيرة
 
الأحد، 01-06-2025 06:02 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت أوكرانيا، الأحد، أنها استهدفت ليلا بـ472 مسيرة روسية في عدد قياسي منذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا أراضيها، عشية مفاوضات جديدة مرتقبة مع موسكو الاثنين في إسطنبول.اضافة اعلان


وقالت القوات الجوية، إن روسيا أطلقت 472 مسيرة وسبعة صواريخ، لافتة النظر إلى إسقاط 385 من هذه المقذوفات.

ولاحقا، أكد المتحدث باسم سلاح الجو أنه الهجوم الأكبر بمسيرات روسية منذ بدء الحرب في شباط/فبراير 2022.
 
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