472 مسيرة روسية استهدفت أوكرانيا ليلا

وقالت القوات الجوية، إن روسيا أطلقت 472 مسيرة وسبعة صواريخ، لافتة النظر إلى إسقاط 385 من هذه المقذوفات.
ولاحقا، أكد المتحدث باسم سلاح الجو أنه الهجوم الأكبر بمسيرات روسية منذ بدء الحرب في شباط/فبراير 2022.
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