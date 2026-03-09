486 قتيلا حصيلة الغارات الإسرائيلية على لبنان منذ بدء الحرب

الوكيل الإخباري- ارتفعت حصيلة الغارات الإسرائيلية على لبنان إلى 486 قتيلا وأكثر من 1300 جريح خلال أسبوع، بحسب حصيلة جديدة أوردتها وزارة الصحة الاثنين.

