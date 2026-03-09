الثلاثاء 2026-03-10 12:06 ص

486 قتيلا حصيلة الغارات الإسرائيلية على لبنان منذ بدء الحرب

لبنان يحظر النشاطات العسكرية لحزب الله ويلزمه بتسليم سلاحه
لبنان
 
الإثنين، 09-03-2026 10:25 م

الوكيل الإخباري-   ارتفعت حصيلة الغارات الإسرائيلية على لبنان إلى 486 قتيلا وأكثر من 1300 جريح خلال أسبوع، بحسب حصيلة جديدة أوردتها وزارة الصحة الاثنين.

وقالت الوزارة، إن "حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ فجر الاثنين 2 آذار حتى بعد ظهر الاثنين 9 آذار ارتفعت إلى 486 شهيدا و1313 جريحا".

 
 


