486 قتيلا حصيلة الغارات الإسرائيلية على لبنان منذ بدء الحرب

وقالت الوزارة، إن "حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ فجر الاثنين 2 آذار حتى بعد ظهر الاثنين 9 آذار ارتفعت إلى 486 شهيدا و1313 جريحا".
-
أخبار متعلقة
-
الرئيس الإيراني: أميركا وإسرائيل يثيران الفتنة بين إيران وجيرانها
-
ترامب وبوتين يبحثان في مكالمة هاتفية حربي ايران واوكرانيا
-
السعودية: اعتراض وتدمير 9 مسيّرات بالربع الخالي متجهة إلى حقل شيبة
-
المفوضية الأوروبية: لدينا مخزونات نفط تكفي 90 يوماً
-
ترامب : الحرب "انتهت إلى حد كبير"
-
الاتحاد الأوروبي يندد بشدة بالهجمات الإيرانية
-
صافرات الإنذار تدوي في شمال "إسرائيل"
-
أمير الكويت لم نسمح باستخدام أراضينا في أي عمل عسكري ضد إيران