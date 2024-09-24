5 إصابات بين صفوف المستوطنين في العفولة

وأضافت أن جيش الاحتلال هاجم الخلية التي أطلقت صواريخ من لبنان باتجاه العفولة ومركز الجليل فجر اليوم الثلاثاء.
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