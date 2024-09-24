5 إصابات بين صفوف المستوطنين في العفولة

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الوكيل الإخباري- ذكرت وسائل إعلام عبرية أن 5 مصابين وصلوا إلى مستشفى هعيمق في العفولة عقب إطلاق صواريخ من لبنان. اضافة اعلان





وأضافت أن جيش الاحتلال هاجم الخلية التي أطلقت صواريخ من لبنان باتجاه العفولة ومركز الجليل فجر اليوم الثلاثاء.