5 دفعات صاروخية إيرانية خلال أقل من ساعة على إسرائيل

الوكيل الإخباري- قالت صحيفة هآرتس إن 5 دفعات صاروخية إيرانية اتجهت خلال أقل من ساعة نحو وسط وجنوب إسرائيل.





من جهتها، قالت القناة 12 الإسرائيلية إن إيران تطلق الصواريخ باتجاه إسرائيل منذ ساعة تقريبا.






