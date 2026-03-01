الأحد 2026-03-01 10:02 ص

5 دفعات صاروخية إيرانية خلال أقل من ساعة على إسرائيل

ارشيفية
 
الأحد، 01-03-2026 08:24 ص
الوكيل الإخباري-   قالت صحيفة هآرتس إن 5 دفعات صاروخية إيرانية اتجهت خلال أقل من ساعة نحو وسط وجنوب إسرائيل.اضافة اعلان


من جهتها، قالت القناة 12 الإسرائيلية إن إيران تطلق الصواريخ باتجاه إسرائيل منذ ساعة تقريبا.
 
 


