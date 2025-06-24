5 دفعات صاروخية من إيران تضرب إسرائيل

الوكيل الإخباري- أفادت القناة 12 الإسرائيلية بوقوع إصابات جراء سقوط صاروخ إيراني في شمال إسرائيل، في حين أعلن الجيش الإسرائيلي رصد هجوم إيراني خامس صباح اليوم الثلاثاء.

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