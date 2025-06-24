5 دفعات صاروخية من إيران تضرب إسرائيل

كما أكدت الجبهة الداخلية رصد إطلاق موجة جديدة من الصواريخ باتجاه إسرائيل، ودعت الإسرائيليين إلى الدخول فورا إلى الملاجئ حفاظا على سلامتهم.
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