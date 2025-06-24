الثلاثاء 2025-06-24 08:42 ص
 

5 دفعات صاروخية من إيران تضرب إسرائيل

ا
أرشيفية
 
الثلاثاء، 24-06-2025 07:33 ص

الوكيل الإخباري- أفادت القناة 12 الإسرائيلية بوقوع إصابات جراء سقوط صاروخ إيراني في شمال إسرائيل، في حين أعلن الجيش الإسرائيلي رصد هجوم إيراني خامس صباح اليوم الثلاثاء.

اضافة اعلان


كما أكدت الجبهة الداخلية رصد إطلاق موجة جديدة من الصواريخ باتجاه إسرائيل، ودعت الإسرائيليين إلى الدخول فورا إلى الملاجئ حفاظا على سلامتهم.

 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

أخبار محلية 4 إصابات في 3 حوادث على الطرق الخارجية

ف

عربي ودولي مجلس الأمن يناقش الملف النووي الإيراني مساء الثلاثاء

ف

الوفيات وفيات الثلاثاء 24-6-2025

مقاتلات إسرائيلية

عربي ودولي غارات إسرائيلية واسعة على طهران استهدفت قيادات ومواقع استراتيجية

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

أسواق ومال ترامب يضغط على شركات النفط: زيدوا الإنتاج فورًا

ا

عربي ودولي إعلام إسرائيلي: إغلاق المجال الجوي لإسرائيل حتى إشعار آخر

ا

عربي ودولي 5 دفعات صاروخية من إيران تضرب إسرائيل

سبائك ذهبية

أسواق ومال هدنة ترامب تُطيح بالذهب عالمياً .. وانخفاض كبير في الأسعار



 
 





الأكثر مشاهدة