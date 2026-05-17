الأحد 2026-05-17 10:36 م

5 شهداء بينهم طفلان في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان

قائد الجيش اللبناني يبحث الوضع الأمني في لبنان مع جنرال أميركي
لبنان
 
الأحد، 17-05-2026 09:50 م

الوكيل الإخباري-   استشهد 5 أشخاص بينهم طفلان، الأحد، في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان وفقا لوزارة الصحة اللبنانية، في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي مع ضرباته رغم إعلان تمديد الهدنة مع حزب الله.

وأفادت الوزارة في حصيلة غير نهائية، باستشهاد 3 أشخاص "بينهم طفل" وإصابة 8 آخرين "بينهم ثلاثة أطفال أحدهم رضيع" في غارة على بلدة طيرفلسيه، بينما أسفرت غارات على بلدة طيردبا عن استشهاد شخصين "بينهما طفلة وثلاثة جرحى"، كما أصيب أربعة أشخاص في غارتين على بلدتي الزرارية وجبشيت.

 
 


