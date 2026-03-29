5 شهداء بينهم مسعفان في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان

الأحد، 29-03-2026 02:27 م

الوكيل الإخباري- استشهد خمسة أشخاص، بينهم مسعفان، جراء غارات إسرائيلية على جنوب لبنان.

وقال مصدر لبناني إن ثلاثة أشخاص استشهدوا في غارة إسرائيلية على بلدة عبا، كما استشهد مسعفان من الهيئة الصحية في غارة استهدفت مركزًا في محيط مستشفى مدينة بنت جبيل جنوبي لبنان.


وأضاف أن مسيّرة إسرائيلية استهدفت مركزا صحيًا في بلدة دير كيفا في بنت جبيل، من دون تسجيل إصابات، فيما سُجّلت غارات على بلدتي القليلة والشعيتية، بالتزامن مع قصف مدفعي بالقنابل الفوسفورية على بلدة المنصوري، بقضاء صور، وقصف مدفعي على بلدات يحمر الشقيف وأرنون وكفرتبنيت والنبطية الفوقا.


وأشار إلى أن قوات إسرائيلية دخلت إلى بلدة كفرشوبا اللبنانية الحدودية، وعمدت إلى تفتيش بعض المنازل، قبل أن تعود أدراجها.

 
 


