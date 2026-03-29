5 شهداء بينهم مسعفان في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان

وقال مصدر لبناني إن ثلاثة أشخاص استشهدوا في غارة إسرائيلية على بلدة عبا، كما استشهد مسعفان من الهيئة الصحية في غارة استهدفت مركزًا في محيط مستشفى مدينة بنت جبيل جنوبي لبنان.
وأضاف أن مسيّرة إسرائيلية استهدفت مركزا صحيًا في بلدة دير كيفا في بنت جبيل، من دون تسجيل إصابات، فيما سُجّلت غارات على بلدتي القليلة والشعيتية، بالتزامن مع قصف مدفعي بالقنابل الفوسفورية على بلدة المنصوري، بقضاء صور، وقصف مدفعي على بلدات يحمر الشقيف وأرنون وكفرتبنيت والنبطية الفوقا.
وأشار إلى أن قوات إسرائيلية دخلت إلى بلدة كفرشوبا اللبنانية الحدودية، وعمدت إلى تفتيش بعض المنازل، قبل أن تعود أدراجها.
أخبار متعلقة
-
أستراليا تحت وطأة اجتياح الإعصار "ناريلي" .. انقطاع للتيار الكهربائي وتعطل لإنتاج الغاز الطبيعي
-
دوي انفجارات متتالية وسط إسرائيل
-
"الدفاع الجوي البحريني" يعترض ويدمر 174 صاروخا و391 مسيّرة منذ بدء الحرب
-
واشنطن تعزز حشدها في قاعدة فيرفورد بقاذفتي بي-52
-
مقتل 5 أشخاص بهجوم أميركي إسرائيلي على مدينة بندر عباس في إيران
-
الكيان يقمع تظاهرات المحتجين على استمرار الحرب
-
الخارجية العُمانية: نواصل تقصي مصدر الهجمات التي استهدفت السلطنة
-
سماع دوي انفجارين قويين في طهران