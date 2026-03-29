5 شهداء بينهم مسعفان في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان

الوكيل الإخباري- استشهد خمسة أشخاص، بينهم مسعفان، جراء غارات إسرائيلية على جنوب لبنان.

وقال مصدر لبناني إن ثلاثة أشخاص استشهدوا في غارة إسرائيلية على بلدة عبا، كما استشهد مسعفان من الهيئة الصحية في غارة استهدفت مركزًا في محيط مستشفى مدينة بنت جبيل جنوبي لبنان.



وأضاف أن مسيّرة إسرائيلية استهدفت مركزا صحيًا في بلدة دير كيفا في بنت جبيل، من دون تسجيل إصابات، فيما سُجّلت غارات على بلدتي القليلة والشعيتية، بالتزامن مع قصف مدفعي بالقنابل الفوسفورية على بلدة المنصوري، بقضاء صور، وقصف مدفعي على بلدات يحمر الشقيف وأرنون وكفرتبنيت والنبطية الفوقا.