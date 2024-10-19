5 شهداء جراء غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

وقال مصدر لبناني، إن الطائرات الإسرائيلية، جددت ظهر اليوم السبت، غاراتها على الضاحية الجنوبية لبيروت
-
أخبار متعلقة
-
الاحتلال يشن غارات عنيفة على بيروت
-
الاتحاد الأوروربي يدعو إلى تعزيز مهمة اليونيفيل في لبنان
-
الاحتلال يصدر انذارا بالإخلاء لسكان الضاحية الجنوبية في بيروت
-
الدفاع الروسية: خسائر القوات الأوكرانية على محور كورسك بلغت 270 جنديا خلال يوم
-
"عصابة الأطفال حديثي الولادة" تتسبب بإغلاق 9 مستشفيات خاصة في تركيا
-
بحضور وفد الكونغرس .. السيسي يوجه نداء بشأن حرب غزة ولبنان
-
أول تعليق من نتنياهو بعد استهداف مقر إقامته
-
قصف قاعدة عسكرية قرب حيفا.. ومقتل قيادي كبير في حزب الله