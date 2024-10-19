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5 شهداء جراء غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

علم دولة لبنان
لبنان
السبت، 19-10-2024 07:02 م

الوكيل الإخباري-   استشهد 5 أشخاص جراء غارة شنتها مسيرة إسرائيلية على سيارة في بلدة بعلول جنوبي لبنان.

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وقال مصدر لبناني، إن الطائرات الإسرائيلية، جددت ظهر اليوم السبت، غاراتها على الضاحية الجنوبية لبيروت

 
gnews

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