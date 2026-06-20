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5 شهداء في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان رغم اتفاق وقف إطلاق النار

5 شهداء في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان رغم اتفاق وقف إطلاق النار
5 شهداء في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان رغم اتفاق وقف إطلاق النار
 
السبت، 20-06-2026 08:26 ص
الوكيل الإخباري-   ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن خمسة أشخاص على الأقل استشهدوا في غارة جوية إسرائيلية استهدفت بلدة عربصاليم جنوب لبنان صباح السبت، على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه أمس بين إسرائيل وحزب الله.اضافة اعلان


وذكرت الوكالة أن الطائرات الحربية والطائرات المسيّرة الإسرائيلية نفذت سلسلة من الغارات على منطقة النبطية طوال الليل وحتى الصباح، مما أدى إلى تدمير مبانٍ سكنية ومنازل، في حين قصفت المدفعية الإسرائيلية النبطية وضواحيها قبل الفجر.

وقال مسؤول أميركي، الجمعة، إنّ إسرائيل وحزب الله اتفقا على وقف إطلاق النار، بعد تصعيد عسكري أسفر عن استشهاد 47 شخصًا في لبنان بضربات نفذتها إسرائيل، وإعلانها مقتل 4 من عسكرييها بنيران الحزب.

وأفاد المسؤول أنَّ الهدنة التي دخلت حيز التنفيذ توسطت فيها الولايات المتحدة وقطر بعد مباحثات مع إسرائيل وإيران.
 
 


gnews

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