5 شهداء في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان رغم اتفاق وقف إطلاق النار

وذكرت الوكالة أن الطائرات الحربية والطائرات المسيّرة الإسرائيلية نفذت سلسلة من الغارات على منطقة النبطية طوال الليل وحتى الصباح، مما أدى إلى تدمير مبانٍ سكنية ومنازل، في حين قصفت المدفعية الإسرائيلية النبطية وضواحيها قبل الفجر.
وقال مسؤول أميركي، الجمعة، إنّ إسرائيل وحزب الله اتفقا على وقف إطلاق النار، بعد تصعيد عسكري أسفر عن استشهاد 47 شخصًا في لبنان بضربات نفذتها إسرائيل، وإعلانها مقتل 4 من عسكرييها بنيران الحزب.
وأفاد المسؤول أنَّ الهدنة التي دخلت حيز التنفيذ توسطت فيها الولايات المتحدة وقطر بعد مباحثات مع إسرائيل وإيران.
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