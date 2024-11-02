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5 شهداء في غارات إسرائيلية على لبنان

ارشيفية
ارشيفية
السبت، 02-11-2024 11:16 م

الوكيل الإخباري-   استشهد 3 لبنانيين، في غارة نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي على بلدة مشغرة في البقاع الغربي اللبناني، مثلما استشهد آخران في غارة على مدينة النبطية جنوب لبنان.

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وقال مصدر لبناني، إن غارات إسرائيلية استهدفت مدينة الخيام وبلدات بلاط وكونين، والطيري وعيناثا وشقرا "، فيما استهدف غارات أخرى الجسر الواقع بين بلدتي كفرتون واكروم في محافظة عكار شمال لبنان قرب الحدود مع سوريا.

 
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