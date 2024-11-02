5 شهداء في غارات إسرائيلية على لبنان

الوكيل الإخباري- استشهد 3 لبنانيين، في غارة نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي على بلدة مشغرة في البقاع الغربي اللبناني، مثلما استشهد آخران في غارة على مدينة النبطية جنوب لبنان.

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