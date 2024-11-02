5 شهداء في غارات إسرائيلية على لبنان

وقال مصدر لبناني، إن غارات إسرائيلية استهدفت مدينة الخيام وبلدات بلاط وكونين، والطيري وعيناثا وشقرا "، فيما استهدف غارات أخرى الجسر الواقع بين بلدتي كفرتون واكروم في محافظة عكار شمال لبنان قرب الحدود مع سوريا.
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