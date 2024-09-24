5 شهداء في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت

وقال مصدر أمني لبناني إن مسيّرة إسرائيلية نفذت غارة على مبنى سكني من طابقين في منطقة الغبيري بالضاحية الجنوبية ما أدى إلى استشهاد 5 أشخاص وإصابة 5 آخرين بينهم إصابتان بليغتان.
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