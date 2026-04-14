5 شهداء و 6 جرحى بغارات إسرائيلية جنوب لبنان

الوكيل الإخباري- استشهد شخصان في غارة نفذتها مسيرة إسرائيلية، فجر اليوم الثلاثاء، على طريق المصيلح في قضاء صيدا جنوب لبنان، كما استشهد 3 آخرون في غارة على بلدة دير انطار، وأصيب 6 أشخاص بغارة على بلدة أنصارية.





وأفاد مصدر أمني لبناني ان غارات عنيفة استهدفت من الليل وحتى الفجر مناطق وبلدات عدة في جنوب لبنان.



كما تعرضت أطراف بلدتي الناقورة والبياضة اللتين تشهدان اشتباكات عنيفة بين عناصر من "حزب الله" والجيش الإسرائيلي، لقصف مدفعي متقطع.







