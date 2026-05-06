5 شهداء و3 جرحى بغارات إسرائيلية على جنوب لبنان والبقاع

الوكيل الإخباري- استشهد 5 أشخاص وجرح 3 آخرون بغارات إسرائيلية على جنوب لبنان والبقاع الغربي.

وقال مصدر أمني لبناني إن أربعة أشخاص من عائلة واحدة استشهدوا في بلدة زلايا في البقاع الغربي، فيما استشهد مواطن وجرح ثلاثة مسعفين في غارة على منزل في بلدة ديركيفا في الجنوب.