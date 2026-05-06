5 شهداء و3 جرحى بغارات إسرائيلية على جنوب لبنان والبقاع

الأربعاء، 06-05-2026 11:31 ص

الوكيل الإخباري- استشهد 5 أشخاص وجرح 3 آخرون بغارات إسرائيلية على جنوب لبنان والبقاع الغربي.

وقال مصدر أمني لبناني إن أربعة أشخاص من عائلة واحدة استشهدوا في بلدة زلايا في البقاع الغربي، فيما استشهد مواطن وجرح ثلاثة مسعفين في غارة على منزل في بلدة ديركيفا في الجنوب.


وأضاف "تسجل أيضا غارات للطيران الحربي الإسرائيلي على بلدة رشكنانيه في قضاء صور، وبلدة صفد البطيخ في قضاء بنت جبيل، كما تسجّل حركة نزوح من بلدات كوثرية السيّاد والغسانية وأنصارية ومزرعة الداودية بعد الإنذار الذي وجههه الجيش الإسرائيلي لـ 12 بلدة".

 
 


