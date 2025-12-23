5 قتلى بتحطم طائرة عسكرية مكسيكية في ولاية تكساس الأميركية

09:27 ص

الوكيل الإخباري- ارتفع عدد قتلى حادث تحطم طائرة صغيرة تابعة للبحرية المكسيكية كانت تقوم بنقلٍ طبي إلى ولاية تكساس الأميركية، إلى خمسة، وفق ما أعلنت المؤسسة، الاثنين. اضافة اعلان





ووقعت الحادثة في البحر، بينما كانت الطائرة التي استأجرتها مؤسسة مكسيكية لمساعدة الأطفال المصابين بحروق بالغة، تقترب من غالفستون قرب هيوستن في ولاية تكساس.



وأوضحت البحرية المكسيكية أن خمسة من الأشخاص الثمانية الذين كانوا على متن الطائرة قُتلوا، بينما لا يزال اثنان على قيد الحياة، وكانت قد أفادت في وقت سابق بمقتل شخصين.



وأضافت أن شخصًا واحدًا ما زال "مفقودًا"، فيما تتواصل عمليات البحث التي يقوم بها خفر السواحل الأميركيون.



وأعربت وزارة الخارجية المكسيكية عن تعازيها وقدّمت دعمها لأسر الضحايا عبر منصة إكس.

