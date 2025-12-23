الثلاثاء 2025-12-23 10:32 ص

5 قتلى بتحطم طائرة عسكرية مكسيكية في ولاية تكساس الأميركية

ارتفع عدد قتلى حادث تحطم طائرة صغيرة تابعة للبحرية المكسيكية كانت تقوم بنقلٍ طبي إلى ولاية تكساس الأميركية، إلى خمسة، وفق ما أعلنت المؤسسة، الاثنين. ووقعت الحادثة في البحر، بينما كانت الطائرة التي اس
تعبيرية
الثلاثاء، 23-12-2025 09:27 ص
الوكيل الإخباري-   ارتفع عدد قتلى حادث تحطم طائرة صغيرة تابعة للبحرية المكسيكية كانت تقوم بنقلٍ طبي إلى ولاية تكساس الأميركية، إلى خمسة، وفق ما أعلنت المؤسسة، الاثنين.اضافة اعلان


ووقعت الحادثة في البحر، بينما كانت الطائرة التي استأجرتها مؤسسة مكسيكية لمساعدة الأطفال المصابين بحروق بالغة، تقترب من غالفستون قرب هيوستن في ولاية تكساس.

وأوضحت البحرية المكسيكية أن خمسة من الأشخاص الثمانية الذين كانوا على متن الطائرة قُتلوا، بينما لا يزال اثنان على قيد الحياة، وكانت قد أفادت في وقت سابق بمقتل شخصين.

وأضافت أن شخصًا واحدًا ما زال "مفقودًا"، فيما تتواصل عمليات البحث التي يقوم بها خفر السواحل الأميركيون.

وأعربت وزارة الخارجية المكسيكية عن تعازيها وقدّمت دعمها لأسر الضحايا عبر منصة إكس.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

قطاع غزة

فلسطين الاحتلال يواصل خرق اتفاق وقف إطلاق النار في أنحاء متفرقة من قطاع غزة

علم الأردن

اقتصاد محلي صندوق النقد: قدرة الأردن على سداد الدين كافية ومسار الدين العام يتجه للانخفاض

نفط

عربي ودولي توقعات بتراجع مخزونات النفط العائم في آسيا مع انخفاض الصادرات

زخات من أمطار الخير الاثنين في هذه المناطق

الطقس عودة الامطار الى المملكة بهذا الموعد

ارتفاع أسعار النفط واستقرار الذهب عالميا

أسواق ومال الذهب يرتفع إلى مستوى قياسي غير مسبوق عالمياً

غرفة صناعة اربد

اقتصاد محلي نمو صادرات صناعة اربد 2.5% خلال 11 شهرا

العاصمة عمان

اقتصاد محلي صندوق النقد: الإطار الإحصائي للحسابات القومية في الأردن يعزز دقة الاقتصاد

ارتفع عدد قتلى حادث تحطم طائرة صغيرة تابعة للبحرية المكسيكية كانت تقوم بنقلٍ طبي إلى ولاية تكساس الأميركية، إلى خمسة، وفق ما أعلنت المؤسسة، الاثنين. ووقعت الحادثة في البحر، بينما كانت الطائرة التي اس

عربي ودولي 5 قتلى بتحطم طائرة عسكرية مكسيكية في ولاية تكساس الأميركية



 






الأكثر مشاهدة