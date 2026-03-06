5 قتلى بغارة إسرائيلية على صيدا جنوبي لبنان

03:34 م

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن مقتل 5 وإصابة 7 في حصيلة أولية في صيدا جنوبي لبنان نتيجة الغارات الإسرائيلية المتواصلة. اضافة اعلان





واستهدفت غارة إسرائيلية مبنى في شارع رئيسي ومكتظ في مدينة صيدا في جنوب لبنان، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية، وجاءت من دون تحذير إسرائيلي مسبق بالإخلاء.



وقالت الوكالة: "نفذ الطيران الحربي المعادي غارة على مدينة صيدا"، موضحة أنها طالت "الطبقة ما قبل الأخيرة في بناية المقاصد".



وشن الجيش الإسرائيلي سلسلة غارات استهدفت عددا من المناطق، حيث طالت إحداها بلدة كفرصير، فيما استهدفت مسيّرة سيارة في محلة عين المزراب في تبنين. كما سُجّلت غارة على بلدة السعيدة، إضافة إلى غارة جديدة استهدفت الضاحية الجنوبية، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للأنباء.



وأعلن الجيش الإسرائيلي صباح الجمعة شنّ غارات جديدة على ضاحية بيروت الجنوبية، معقل حزب الله الموالي لإيران.



وجاء في بيان صادر عن الجيش أنه: "يضرب حاليا البنى التحتية لحزب الله في منطقة الضاحية في بيروت...".



وقال الجيش إنه نفّذ الليلة الماضية موجة غارات جوية واسعة في بيروت استهدفت ما وصفها ببنى تحتية تابعة لحزب الله، إذ شنّ قرابة 26 موجة غارات على الضاحية الجنوبية لبيروت منذ بداية الحرب.



وأوضح في بيان له أن سلاح الجو نفّذ الغارات بتوجيه استخباراتي من هيئة الاستخبارات العسكرية.



وأضاف البيان أن الغارات شملت استهداف مقرّ المجلس التنفيذي ومستودع كانت تُخزَّن فيه طائرات مسيّرة يستخدمها حزب الله في تنفيذ هجماته.



وأشار إلى أن الغارات استهدفت أيضا مقرات قيادة وعشرة مبانٍ شاهقة قال إنها تضم بنى تحتية عسكرية تابعة للحزب.



وذكر أن هذه المقرات كانت مخصصة لاستخدام حزب الله من أجل دفع وتنفيذ مخططاته.



وأشار البيان إلى أنه قبل تنفيذ الغارات اتُّخذت إجراءات شملت توجيه إنذارات مسبقة واستخدام ذخائر دقيقة وإجراء عمليات استطلاع جوي.



ودعت الأمم المتحدة الجمعة إلى إجراء تحقيقات سريعة في الغارات الإسرائيلية المميتة التي استهدفت لبنان لتحديد مدى توافقها مع القانون الدولي.



وقالت المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان رافينا شامداساني إن "الأثر المدمر لهذا النزاع المتجدد بات جليا أمام أعيننا، إذ يدفع المدنيون ثمنا باهظا"، مضيفة: "يجب إجراء تحقيقات فورية وشاملة، ولا سيما لتحديد ما إذا كانت هذه الهجمات قد احترمت مبادئ التمييز والتناسب واتخاذ الاحتياطات".





