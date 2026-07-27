5 قتلى بينهم طفل في هجوم بمسيرة أوكرانية في جنوب غرب روسيا

وكتب حاكم المنطقة يوري سليوسار على تطبيق تلغرام "عثرت فرق الإنقاذ على 3 جثث أخرى، إحداها تعود لطفل، أثناء إزالة الأنقاض من مبنى سكني".
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