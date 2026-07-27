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5 قتلى بينهم طفل في هجوم بمسيرة أوكرانية في جنوب غرب روسيا

طائرة مسيرة
مسيرة
 
الإثنين، 27-07-2026 02:43 م

الوكيل الإخباري-   قتل 5 أشخاص بينهم طفل جراء هجوم ليلي بواسطة مسيرة أوكرانية على مدينة روستوف-نا-دونو بجنوب غرب روسيا، وفق ما أعلنت السلطات المحلية الاثنين.

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وكتب حاكم المنطقة يوري سليوسار على تطبيق تلغرام "عثرت فرق الإنقاذ على 3 جثث أخرى، إحداها تعود لطفل، أثناء إزالة الأنقاض من مبنى سكني".

 
 


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