5 قتلى على الأقل بحرائق التهمت آلاف المباني في لوس انجلوس (مشاهد مروعة)

وقال قائد شرطة مقاطعة لوس أنجلوس، روبرت لونا يوم أمس ، عبر إذاعة "كي إن إكس"، إنه "في وقت سابق من اليوم، أعلنّا عن سقوط قتيلين. للأسف ارتفع العدد إلى 5 مع استمرارنا في التقدم في هذه المنطقة".
وأتت نيران هذه الحرائق الضخمة التي أججتها رياح عاتية على أكثر من ألف مبنى في ثاني كبرى مدن الولايات المتحدة، وأرغمت عشرات الآلاف على إخلاء منازلهم.
وامتلأ الهواء بسحابة كثيفة من الدخان والرماد، مما دفع إلى إصدار تحذيرات بشأن جودة الهواء في منطقة واسعة من جنوب كاليفورنيا.
ويزيد الدخان الناتج عن الحرائق من الجسيمات الصغيرة في الهواء المعروفة بالمواد الجسيمية، التي يمكن أن تكون ضارة للصحة.
ويعد الأطفال وكبار السن والأشخاص الذين يعانون حالات مثل أمراض القلب والرئة، الأكثر حساسية لتأثيرات ذلك.
ويقول المدير الطبي المساعد لإدارة الإطفاء في لوس أنجلوس، بونيت جوبتا، إن الدخان الناتج عن الحرائق معروف بأنه يسبب النوبات القلبية ويزيد من سوء حالات الربو، وأن المنازل المشتعلة يمكن أن تطلق أيضًا السيانيد وثاني أكسيد الكربون.
وأضاف أن المرضى المصابين يظهرون في أقسام الطوارئ، بينما المستشفيات مليئة بالفعل بسبب موسم الإنفلونزا، وأن بعض المستشفيات قد تواجه أيضًا عمليات إخلاء بسبب الحرائق.
ووصف أحد الحرائق بأنه الأكثر تدميرًا في التاريخ الحديث لمدينة لوس أنجلوس.
مشاهد مروعة من حرائق كاليفورنيا#فيديو #الوكيل_الاخباري pic.twitter.com/Eewo6CsSzl— الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) January 9, 2025
أمريكي يوثق لقطات مروعة من داخل منزله لحرائق الغابات في لوس انجلوس #فيديو #لوس_انجلوس #الوكيل_الاخباري pic.twitter.com/pPmj8grE3y— الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) January 9, 2025
-
أخبار متعلقة
-
بايدن يلغي زيارته إلى إيطاليا بسبب حرائق الغابات بكاليفورنيا
-
ولي العهد السعودي يبحث مع زيلينسكي مستجدات الأزمة الأوكرانية
-
إعلام سوري: تعيين اللواء علي النعسان رئيسا لهيئة الأركان في سوريا
-
توقعات بأن تعلن واشنطن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لكييف
-
سوريا تطالب بانسحاب إسرائيل من مناطق توغلت فيها مؤخرا
-
اجتماع إسرائيلي رفيع "لمناقشة أمنية" بشأن تركيا
-
قوات سوريا الديمقراطية: اتفقنا مع السلطة الجديدة على رفض "مشاريع الانقسام"
-
مجلس الأمن يناقش الوضع في سوريا