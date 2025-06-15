5 قتلى في قصف إسرائيلي على مبنى سكني في طهران

08:22 م

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الوكيل الإخباري- قُتل 5 أشخاص على الأقل، الأحد، في غارة إسرائيلية على مبنى سكني في العاصمة الإيرانية، بحسب ما أفاد التلفزيون الرسمي. اضافة اعلان





وقال التلفزيون إن "مبنى سكنيا استُهدف في وسط طهران، ما أسفر عن مقتل 5 أشخاص"، مشيرا إلى أن عدد القتلى قد يرتفع لأن الضربة طاولت منطقة "مكتظة بالسكان" في وسط العاصمة.



وفي السياق ذاته قال الجيش الإسرائيلي مساء الأحد إنه بدأ استهداف "عشرات" من مواقع الصواريخ أرض-أرض في غرب إيران.



وجاء في بيان للجيش الإسرائيلي "بدأ سلاح الجو سلسلة من الضربات على عشرات من أهداف الصواريخ أرض-أرض في غرب إيران".