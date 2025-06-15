5 قتلى في قصف إسرائيلي على مبنى سكني في طهران

وقال التلفزيون إن "مبنى سكنيا استُهدف في وسط طهران، ما أسفر عن مقتل 5 أشخاص"، مشيرا إلى أن عدد القتلى قد يرتفع لأن الضربة طاولت منطقة "مكتظة بالسكان" في وسط العاصمة.
وفي السياق ذاته قال الجيش الإسرائيلي مساء الأحد إنه بدأ استهداف "عشرات" من مواقع الصواريخ أرض-أرض في غرب إيران.
وجاء في بيان للجيش الإسرائيلي "بدأ سلاح الجو سلسلة من الضربات على عشرات من أهداف الصواريخ أرض-أرض في غرب إيران".
-
أخبار متعلقة
-
إعلام إيراني: الصواريخ التي تطلق الآن على تل أبيب وحيفا
-
الجيش الإسرائيلي يرصد إطلاق دفعة صواريخ جديدة من إيران
-
موقع إيراني: مسيّرة إسرائيلية نفذت الهجوم على مطار مشهد
-
إسرائيل تعلن الإغلاق الكامل للمجال الجوي والمطارات
-
غارات إسرائيلية جديدة غربي إيران
-
بيان قطري فرنسي: ندعم حلا دبلوماسيا يعالج الهواجس بشأن أنشطة إيران النووية
-
أردوغان يبدي استعداد بلاده للتوسط في حل النزاع النووي الإيراني
-
نتنياهو: هاجمنا إيران لأننا كنا نواجه تهديدا وشيكا