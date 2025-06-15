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5 قتلى في قصف إسرائيلي على مبنى سكني في طهران

تصاعد الدخان عقب انفجار في وسط طهران
تصاعد الدخان عقب انفجار في وسط طهران
 
الأحد، 15-06-2025 08:22 م
الوكيل الإخباري-   قُتل 5 أشخاص على الأقل، الأحد، في غارة إسرائيلية على مبنى سكني في العاصمة الإيرانية، بحسب ما أفاد التلفزيون الرسمي.اضافة اعلان


وقال التلفزيون إن "مبنى سكنيا استُهدف في وسط طهران، ما أسفر عن مقتل 5 أشخاص"، مشيرا إلى أن عدد القتلى قد يرتفع لأن الضربة طاولت منطقة "مكتظة بالسكان" في وسط العاصمة.

وفي السياق ذاته قال الجيش الإسرائيلي مساء الأحد إنه بدأ استهداف "عشرات" من مواقع الصواريخ أرض-أرض في غرب إيران.

وجاء في بيان للجيش الإسرائيلي "بدأ سلاح الجو سلسلة من الضربات على عشرات من أهداف الصواريخ أرض-أرض في غرب إيران".
 
gnews

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