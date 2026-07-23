50 ألف جندي أميركي في الشرق الأوسط .. ورسالة إلى إيران

07:28 ص

الوكيل الإخباري- أكدت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) أن أكثر من 50 ألف عسكري أميركي ينتشرون في أنحاء الشرق الأوسط، ويواصلون تنفيذ مهامهم في حالة جاهزية ويقظة عالية، بالتزامن مع استمرار العمليات العسكرية ضد إيران. اضافة اعلان





وأعلنت "سنتكوم" إكمال جولة جديدة من الضربات ضد إيران، لليلة الثانية عشرة على التوالي، مؤكدة استهداف مواقع عسكرية شملت قدرات بحرية، ومستودعات للصواريخ والطائرات المسيّرة، ومواقع للمراقبة الساحلية، ومنظومات للدفاع الجوي.



وقالت إن الضربات تهدف إلى إضعاف قدرة إيران على مهاجمة السفن التجارية والبحارة المدنيين، مشيرة إلى أن القوات الأميركية استهدفت خلال الشهر الجاري عشرات المواقع العسكرية داخل إيران، بالتزامن مع استئناف حصار بحري عليها.



وأضافت أن القيادة المركزية حولت حتى الآن مسار تسع سفن تجارية، وعطلت سفينة واحدة، لمنع السفن من دخول أو مغادرة الموانئ الإيرانية.





