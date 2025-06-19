50 جريحًا ومستشفى خارج الخدمة .. الصواريخ الإيرانية تضرب جنوب إسرائيل

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الوكيل الإخباري- أُصيب نحو 50 شخصًا على الأقل بجروح، صباح الخميس، جراء قصف إيراني مباشر استهدف مستشفى سوروكا في بئر السبع، بحسب ما أفادت به مصادر طبية إسرائيلية. اضافة اعلان





وأعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن المستشفى الواقع جنوبي البلاد تعرّض لإصابة مباشرة بعد إطلاق إيران دفعة جديدة من الصواريخ. وكتبت الوزارة عبر منصة "إكس":"مستشفى سوروكا في بئر السبع أصيب إصابة مباشرة.. التفاصيل تتبع."



من جانبه، أشار ناطق باسم المستشفى إلى "تضرر واسع في مناطق مختلفة داخل المستشفى"، وأضاف:"نُقيّم الأضرار حاليًا بما في ذلك الإصابات، ونطلب من المواطنين "الإسرائيليين" عدم التوجه إلى المستشفى في الوقت الراهن."



وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن هناك انهيارًا كاملاً لأحد مباني المستشفى، وسط اشتباه بتسرب مواد خطرة في أحد الطوابق، ما دفع إلى إخلاء وإبعاد العاملين والزوار من الموقع.



في السياق ذاته، قالت شرطة تل أبيب إن أحد الصواريخ الإيرانية استهدف برجًا في قلب المدينة، وألحق أضرارًا بمبانٍ مجاورة. وأفادت القناة "12 الإسرائيلية" بسقوط صاروخ على مبنى وسط مدينة تل أبيب، ما أدى إلى دمار واسع في المنطقة.



كما أُفيد بسقوط صواريخ في 4 مواقع، بينها 3 في غوش دان وواحد في الجنوب، ضمن ما وصفته صحيفة "يديعوت أحرونوت" بأنه هجوم مزدوج بالصواريخ والمسيّرات، نفذته إيران في اليوم السابع من التصعيد العسكري بين الطرفين.



وكالات