50 جنديا إسرائيليا يعبرون الخط الأزرق في جنوب لبنان

الوكيل الإخباري- أكد مصدر أمني لبناني أن أكثر من 50 جنديا إسرائيليا عبروا الخط الأزرق في منطقة بئر شعيب، الواقعة شرق بلدة بليدا الحدودية بجنوب لبنان بمؤازرة آليات عسكرية وجرافتين، وبدأوا بعمليات تجريف في نفس المكان الذي كان الجيش اللبناني قد أزال فيه خرقا إسرائيليا سابقا.

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وذكر المصدر، اليوم الأربعاء، أن قوة إسرائيلية مدعومة بآليتين وجرافة مجنزرة دخلت الليلة الماضية داخل الأراضي اللبنانية، بعدما خرقت السياج التقني في منطقة كروم المراح، شرق بلدة ميس الجبل.



وأعاد الجيش اللبناني في وقت سابق فتح الطريق الحيوية التي تربط بين بلدتي حولا ومركبا وتصل إلى تلة العباد، بعدما أغلقها الجيش الإسرائيلي للمرة الثانية خلال أسبوع.