50 جنديا إسرائيليا يعبرون الخط الأزرق في جنوب لبنان

وذكر المصدر، اليوم الأربعاء، أن قوة إسرائيلية مدعومة بآليتين وجرافة مجنزرة دخلت الليلة الماضية داخل الأراضي اللبنانية، بعدما خرقت السياج التقني في منطقة كروم المراح، شرق بلدة ميس الجبل.
وأعاد الجيش اللبناني في وقت سابق فتح الطريق الحيوية التي تربط بين بلدتي حولا ومركبا وتصل إلى تلة العباد، بعدما أغلقها الجيش الإسرائيلي للمرة الثانية خلال أسبوع.
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