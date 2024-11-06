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50 شهيدا و59 جريحا حصيلة الغارات الإسرائيلية على البقاع اللبناني

ارشيفية
ارشيفية
الأربعاء، 06-11-2024 08:35 م

الوكيل الإخباري-   استشهد ما يزيد على 50 شخصا، وجرح 59 آخرون، في غارات نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي على البقاع اللبناني اليوم الأربعاء.

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وقال مصدر لبناني، إن عدد الغارات التي تعرضت لها قرى البقاع بلغت 33 غارة، أصابت 19 بلدة، واستهدفت 7 غارات تدميرية الضاحية الجنوبية لبيروت.

 
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