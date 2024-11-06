50 شهيدا و59 جريحا حصيلة الغارات الإسرائيلية على البقاع اللبناني

وقال مصدر لبناني، إن عدد الغارات التي تعرضت لها قرى البقاع بلغت 33 غارة، أصابت 19 بلدة، واستهدفت 7 غارات تدميرية الضاحية الجنوبية لبيروت.
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