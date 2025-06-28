500 ألف جنيه لأسرة كل ضحية في حادث أشمون

وجّهت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد جبران وزير العمل، الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي، والإدارة العامة للعمالة غير المنتظمة، ومديرية عمل المنوفية، بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لزيادة التعويضات من قبل الوزارتين.
وبموجب هذا التوجيه، تصل قيمة التعويض إلى 500 ألف جنيه لأسرة كل ضحية من ضحايا حادث المنوفية، إضافة إلى 70 ألف جنيه لكل حالة إصابة.
وكان الطريق الإقليمي في نطاق مركز أشمون بمحافظة المنوفية، قد شهد أمس الجمعة حادث تصادم مروّع بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل ثقيل، ما أسفر عن مصرع 18 فتاة والسائق، وإصابة 3 آخرين، جميعهم من قرية كفر السنابسة التابعة لمركز منوف، وذلك أثناء توجههم إلى أماكن العمل بنظام اليومية.
اليوم السابع
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