51 شهيدا حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على لبنان اليوم

فيما كشف تقرير محدث أعدته غرفة الطوارئ التابعة للحكومة اللبنانية، أن الحصيلة الإجمالية لضحايا الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان منذ بدئها وصلت إلى1247 شهيدا و5278 جريحا.
وأشار التقرير إلى أن عدد النازحين من مناطق العدوان، بلغ 43 ألفا و600 نازح توزعوا على 347 مركز إيواء.
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