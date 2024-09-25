51 شهيدا حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على لبنان اليوم

الوكيل الإخباري- قال وزير الصحة اللبناني، فراس الأبيض، إن حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، بلغت 51 شهيدا و223 جريحا.

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فيما كشف تقرير محدث أعدته غرفة الطوارئ التابعة للحكومة اللبنانية، أن الحصيلة الإجمالية لضحايا الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان منذ بدئها وصلت إلى1247 شهيدا و5278 جريحا.