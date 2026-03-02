52 قتيلا و154 جريحا في الغارات الإسرائيلية على لبنان

الوكيل الإخباري- أسفرت الغارات الإسرائيلية على لبنان، الاثنين، عن مقتل 52 شخصا، بحسب حصيلة رسمية محدثة، مع مواصلة الجيش الإسرائيلي قصف أهداف يقول إنها تعود إلى حزب الله.

وأفادت وحدة إدارة الكوارث التابعة للحكومة اللبنانية في تقريرها اليومي بسقوط 52 شهيدا و154 جريحا جراء الغارات، مضيفة أن 28 ألفا و500 شخص نزحوا من منازلهم بفعل الضربات.



وكانت وزارة الصحة اللبنانية أعلنت في حصيلة سابقة مقتل 31 شخصا وإصابة 149 آخرين بجروح.



ودوّت انفجارات عنيفة في بيروت مساء الاثنين، في حين أفادت مراسلة "المملكة" عن غارات جديدة على الضاحية الجنوبية، مع مواصلة الجيش الإسرائيلي قصف أهداف يقول إنها تعود لحزب الله.



وقالت وكالة الأنباء اللبنانية "شنّ الطيران الحربي المعادي غارات جديدة على الضاحية الجنوبية".



وكان الجيش الإسرائيلي شن، عصر الاثنين، غارات على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت بعد إنذار إسرائيلي لسكان مبانٍ في أكثر من 16 قرية وبلدة في جنوب لبنان وشرقه بضرورة إخلائها، يزعم أنها تستخدم من جانب حزب الله.