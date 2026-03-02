52 قتيلا و154 جريحا في الغارات الإسرائيلية على لبنان

وأفادت وحدة إدارة الكوارث التابعة للحكومة اللبنانية في تقريرها اليومي بسقوط 52 شهيدا و154 جريحا جراء الغارات، مضيفة أن 28 ألفا و500 شخص نزحوا من منازلهم بفعل الضربات.
وكانت وزارة الصحة اللبنانية أعلنت في حصيلة سابقة مقتل 31 شخصا وإصابة 149 آخرين بجروح.
ودوّت انفجارات عنيفة في بيروت مساء الاثنين، في حين أفادت مراسلة "المملكة" عن غارات جديدة على الضاحية الجنوبية، مع مواصلة الجيش الإسرائيلي قصف أهداف يقول إنها تعود لحزب الله.
وقالت وكالة الأنباء اللبنانية "شنّ الطيران الحربي المعادي غارات جديدة على الضاحية الجنوبية".
وكان الجيش الإسرائيلي شن، عصر الاثنين، غارات على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت بعد إنذار إسرائيلي لسكان مبانٍ في أكثر من 16 قرية وبلدة في جنوب لبنان وشرقه بضرورة إخلائها، يزعم أنها تستخدم من جانب حزب الله.
وتصاعدت سحب دخان ضخمة جراء الضربات، بينما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية عن وقوع 4 غارات إسرائيلية.
-
أخبار متعلقة
-
الإمارات: بدء استئناف رحلات جوية استثنائية
-
قطر تعلن اسقاط طائرتين طراز "سوخوي" قادمتين من إيران
-
دويّ انفجارات في بيروت
-
ترامب: لا أستبعد إرسال قوات أميركية برية إلى إيران
-
"قطر للطاقة" توقف إنتاج الغاز المسال إثر هجوم على مرافقها
-
الجيش الإسرائيلي يوجه إنذارات إخلاء في كافة أنحاء لبنان
-
لبنان يحظر النشاطات العسكرية لحزب الله ويلزمه بتسليم سلاحه
-
الحرس الثوري الإيراني: قصفنا مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي