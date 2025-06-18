الأربعاء 2025-06-18 08:14 ص
 

585 قتيلاً إيرانيا سقطوا منذ بدء الضربات الإسرائيلية

رجال إنقاذ في موقع تعرض لقصف إسرائيلي في طهران
رجال إنقاذ في موقع تعرض لقصف إسرائيلي في طهران
 
الأربعاء، 18-06-2025 07:08 ص
الوكيل الإخباري-  كشفت مصادر إيرانية حصيلة جديدة للقتلى الذين سقطوا في إيران منذ بدء الضربات الإسرائيلية.اضافة اعلان


وأفادت مصادر إيرانية بارتفاع عدد القتلى في إيران منذ بدء الضربات الإسرائيلية إلى 585، والإصابات إلى 1326.

وقال الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، إنه ينفذ سلسلة من الضربات في منطقة طهران بإيران.
وقالت وسائل إعلام إيرانية إن انفجارات ضخمة هزّت شرق طهران.

وحسبما ذكرت وسائل إعلام إيرانية، فقد هاجمت إسرائيل منشأة إنتاج صواريخ خُجَيْر قرب طهران، وهو نفس الموقع الذي استهدفته في أكتوبر الماضي.

كما أفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع دوي 3 انفجارات في أبهر بمحافظة زنجان، ووقوع استهداف إسرائيلي لجامعة الإمام الحسين المرتبطة بالحرس الثوري شرقي طهران.

وكانت تقديرات إسرائيلية قد أفادت بإطلاق إيران نحو 25 صاروخًا خلال موجتين من الهجمات منذ فجر اليوم الأربعاء.

وأكد الحرس الثوري الإيراني في بيان، اليوم الأربعاء، استمرار الهجمات التي تشنها إيران على إسرائيل.

وذكر الحرس الثوري في بيان: "استهدفنا بضربات قواعد جوية إسرائيلية انطلقت منها الهجمات على إيران".

وأضاف البيان أن الهجمات على إسرائيل "ستستمر بشكل متواصل ومعقد وتدريجي".

وكان المرشد الإيراني علي خامنئي، قد قال اليوم الأربعاء، إنه يجب التعامل بقوة في مواجهة إسرائيل.

وفي منشور على حسابه بمنصة "إكس"، قال خامنئي: "يجب التعامل بقوّة في مواجهة الكيان الصهيوني الإرهابي. لن نساوم أبدًا".

وفي منشور آخر باللغة الفارسية، قال خامنئي: "المعركة بدأت".

سكاي نيوز
 
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