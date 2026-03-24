6 إصابات في تل أبيب جراء سقوط شظايا صاروخية

وأعلنت نجمة داوود الحمراء عن "6 مصابين ، إصاباتهم طفيفة في 4 مواقع مختلفة" ونشرت تسجيلات مصوّرة لمبنى فيه تشقق وسيارات اندلعت فيها النيران.
وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بإغلاق طريق رئيسي يربط تل أبيب بالمناطق الشمالية عقب سقوط الشظايا، بالإضافة إلى تضرر أحد المباني داخل تل أبيب نتيجة الانفجار.
ودوت صفارات الإنذار في مناطق واسعة بوسط إسرائيل، إضافة إلى مناطق النقب، في ظل تجدد القصف خلال ساعات الليل.
صحيفة "يديعوت أحرونوت"، قالت إنّ أحد مواقع الحادث ناتج عن إصابة مباشرة بصاروخ يزن قرابة 100 كيلوغرام، مما أسفر عن "دمار واسع النطاق" واندلاع حرائق في عدد من المركبات.
كما ذكرت خدمات الإسعاف أن بعض المصابين تعرضوا لاختناقات نتيجة استنشاق الدخان، وغادروا موقع الحادث دون الحاجة إلى نقلهم للمستشفيات.
وفي حيفا، تضرر مبنى في ضاحية نيشر نتيجة شظية قذيفة، دون تسجيل إصابات.
أخبار متعلقة
وزير الطاقة الإيراني: إيران الأقل تأثرًا بأي هجمات على منشآت الطاقة
مسؤولون إسرائيليون يكشفون موقف ترامب من استمرار الحرب
إعلام عبري: 20 صاروخا أطلق قبل قليل من لبنان نحو حيفا
ارتفاع حصيلة القصف الأميركي على مقر الحشد الشعبي في العراق إلى 15 قتيلاً
تصعيد مستمر في الشرق الأوسط رغم حديث عن مفاوضات
مسيرات إيرانية تعطل عمل مراكز بيانات لإحدى أكبر الشركات الأمريكية في البحرين
مقتل 66 شخصا بتحطم طائرة عسكرية في كولومبيا
إصابات ودمار في تل أبيب جراء هجوم صاروخي إيراني