الثلاثاء 2026-03-24 01:40 م

6 إصابات في تل أبيب جراء سقوط شظايا صاروخية

6 إصابات في تل أبيب جراء سقوط شظايا صاروخية
6 إصابات في تل أبيب جراء سقوط شظايا صاروخية
 
الثلاثاء، 24-03-2026 11:13 ص
الوكيل الإخباري- أُصيب 6 أشخاص في تل أبيب، الثلاثاء؛ جراء سقوط شظايا صاروخية إيرانية في مناطق متفرقة.اضافة اعلان


وأعلنت نجمة داوود الحمراء عن "6 مصابين ، إصاباتهم طفيفة في 4 مواقع مختلفة" ونشرت تسجيلات مصوّرة لمبنى فيه تشقق وسيارات اندلعت فيها النيران.

وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بإغلاق طريق رئيسي يربط تل أبيب بالمناطق الشمالية عقب سقوط الشظايا، بالإضافة إلى تضرر أحد المباني داخل تل أبيب نتيجة الانفجار.

ودوت صفارات الإنذار في مناطق واسعة بوسط إسرائيل، إضافة إلى مناطق النقب، في ظل تجدد القصف خلال ساعات الليل.

صحيفة "يديعوت أحرونوت"، قالت إنّ أحد مواقع الحادث ناتج عن إصابة مباشرة بصاروخ يزن قرابة 100 كيلوغرام، مما أسفر عن "دمار واسع النطاق" واندلاع حرائق في عدد من المركبات.

كما ذكرت خدمات الإسعاف أن بعض المصابين تعرضوا لاختناقات نتيجة استنشاق الدخان، وغادروا موقع الحادث دون الحاجة إلى نقلهم للمستشفيات.

وفي حيفا، تضرر مبنى في ضاحية نيشر نتيجة شظية قذيفة، دون تسجيل إصابات.
 
 


توفي الممثل الأميركي نيكولاس بريندون عن عمر ناهز 54 عامًا، في خبر صادم لمحبي مسلسل "buffy the vampire slayer"، الذي اشتهر من خلاله بدور "زاندر هاريس". وأكدت عائلته في بيان رسمي أن الوفاة حدثت أثناء

