6 إصابات في حادث طعن غرب ألمانيا

الوكيل الإخباري- أعلنت الشرطة الألمانية، اليوم السبت، إصابة 6 أشخاص بينهم 3 في حالة خطيرة، إثر وقوع حادث طعن على متن حافلة في غرب البلاد.

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وذكرت قناة "دويتشه فيله" الألمانية، أن المشتبه به امرأة ألمانية تبلغ من العمر 32 عاما وقد تم إلقاء القبض عليها في أعقاب الهجوم الذي وقع في بلدة "زيجن"، مشيرة إلى أن 40 شخصا كانوا على متن الحافلة أثناء وقوع الحادث.



وأفادت السلطات الألمانية أن 3 من الضحايا أصيبوا بجروح خطيرة، فيما تجري الشرطة تحقيقا لمعرفة الدافع وراء ارتكاب الجريمة ولكنها أكدت في الوقت ذاته أنه ليس هناك أي مؤشرات على أن الحادث هجوم إرهابي.