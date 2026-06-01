الإثنين 2026-06-01 11:04 ص

6 شهداء جراء غارات إسرائيلية على جنوب لبنان

الإثنين، 01-06-2026 10:47 ص
الوكيل الإخباري-  استشهد 6 أشخاص اليوم الاثنين، جراء غارات إسرائيلية على عدة بلدات في جنوب لبنان.اضافة اعلان


وقال مصدر أمني لبناني، إن شخصين استشهدا صباحا نتيجة غارة من مسيرة استهدفت سيارتهما في بلدة بريقع الجنوبية، كما استشهد شاب سوري في غارة على محيط مستشفى الشيخ راغب حرب في بلدة تول في النبطية الفوقا، فيما أدت الغارات ليلا على بلدة كفرصير، إلى استشهاد 3 أشخاص.

ويحلق الطيران المسير الإسرائيلي بكثافة فوق منطقة الضاحية الجنوبية لبيروت، بالتزامن مع حركة نزوح آخذة في التصاعد وزحمة سير خانقة، عقب الإعلان الإسرائيلي عن أوامر للجيش بقصف أهداف في الضاحية.

وقال المصدر، إن "الطيران الحربي والمسير نفذ 21 غارة منذ الصباح على قضاء النبطية، فيما سجل قصف مدفعي تدميري وعملية تفجير في بلدة دبين".
 
 


