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6 شهداء في غارتين إسرائيليتين على جنوب لبنان

مباني مدمرة في جنوب لبنان
مباني مدمرة في جنوب لبنان
السبت، 07-12-2024 11:11 م
الوكيل الإخباري-   قالت وزارة الصحة اللبنانية، السبت إن 6 أشخاص استشهدوا في غارتين إسرائيليتين على جنوب لبنان.اضافة اعلان


ونقلت وكالة الأنباء اللبنانية عن الوزارة، أن غارة إسرائيلية على بلدة بيت ليف أدت إلى استشهاد 5 أشخاص وإصابة 5 آخرين بجروح، كما أدت الغارة بمسيرة إسرائيلية على بلدة دير سريان إلى سقوط شهيد.

ويسري منذ 27 تشرين الثاني/نوفمبر وقف لإطلاق النار في لبنان، اخترقته إسرائيل عدة مرات.

ومنذ سريان الهدنة، أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بشكل يومي عن "انتهاكات متواصلة لوقف إطلاق النار" من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلية، مع تعرض بلدات، خصوصا الحدودية منها، لقصف مدفعي ورشقات رشاشة.
 
gnews

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