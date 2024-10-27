6 شهداء في قصف الاحتلال جنوب لبنان

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام، باستشهاد 6 لبنانين وإصابة آخر بجروح، جراء غارتين على بلدة جديدة مرجعيون.
كما أصيب عدة لبنانيين إثر قصف طيران الاحتلال أطراف بلدة الزرارية، فيما شنت طائرات الاحتلال 7 غارات على الضاحية الجنوبية في بيروت، وغارة على محيط مدينة الهرمل.
وفا
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