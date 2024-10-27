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6 شهداء في قصف الاحتلال جنوب لبنان

قصف على جنوب لبنان
قصف على جنوب لبنان
الأحد، 27-10-2024 08:07 ص
الوكيل الإخباري- استشهد 6 لبنانين وأصيب آخر بجروح، ليلة الأحد، جراء قصف الاحتلال بلدة جديدة مرجعيون جنوب لبنان.اضافة اعلان


وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام، باستشهاد 6 لبنانين وإصابة آخر بجروح، جراء غارتين على بلدة جديدة مرجعيون.

كما أصيب عدة لبنانيين إثر قصف طيران الاحتلال أطراف بلدة الزرارية، فيما شنت طائرات الاحتلال 7 غارات على الضاحية الجنوبية في بيروت، وغارة على محيط مدينة الهرمل.

وفا
 
gnews

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