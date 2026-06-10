6 شهداء وجريح في غارات إسرائيلية صباحية على جنوب لبنان

الوكيل الإخباري- استشهد 6 أشخاص وأصيب آخر في غارات نفذها الطيران المسيّر الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، على بلدات طيردبا وصديقين وكفردونين في جنوب لبنان.

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