الأربعاء 2026-06-10 10:22 ص

6 شهداء وجريح في غارات إسرائيلية صباحية على جنوب لبنان

تصاعد أعمدة الدخان من موقع غارة جوية إسرائيلية على الضواحي الجنوبية لبيروت
الضاحية الجنوبية
 
الأربعاء، 10-06-2026 10:16 ص

الوكيل الإخباري-    استشهد 6 أشخاص وأصيب آخر في غارات نفذها الطيران المسيّر الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، على بلدات طيردبا وصديقين وكفردونين في جنوب لبنان.

اضافة اعلان


وقال مصدر أمني لبناني لمراسل وكالة الأنباء الأردنية (بترا) في بيروت إن الطيران الحربي ينفذ غارات على عدد من مناطق قضاء النبطية، لافتا الى تسجيل غارة على بلدة بنعفول في قضاء صيدا بصاروخين، لم ينفجر أحدهما، فيما وقع الاستهداف على بُعد نحو 30 متراً من المدرسة الرسمية في البلدة، ما أدى إلى تضررها بشكل كبير، علماً أنها تؤوي عشرات النازحين، ولم تسفر الغارة عن وقوع إصابات.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

تصاعد أعمدة الدخان من موقع غارة جوية إسرائيلية على الضواحي الجنوبية لبيروت

عربي ودولي 6 شهداء وجريح في غارات إسرائيلية صباحية على جنوب لبنان

الصحة توضح أسباب تغيّر أدوية الأمراض المزمنة وتؤكد سلامتها

خاص بالوكيل الصحة توضح أسباب تغيّر أدوية الأمراض المزمنة وتؤكد سلامتها

انخفضت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى لها في شهرين الخميس،

أسواق ومال انخفاض أسعار الذهب عالميا

السفيرة التل تفتتح الجناح الأردني المشارك بمعرض سيول للأغذية والضيافة

أخبار محلية السفيرة التل تفتتح الجناح الأردني المشارك بمعرض سيول للأغذية والضيافة

الاحتلال يغلق مداخل سهل عرابة الزراعي جنوب جنين ويعزل المنطقة

فلسطين الاحتلال يغلق مداخل سهل عرابة الزراعي جنوب جنين ويعزل المنطقة

عباس عراقجي

عربي ودولي عراقجي يبحث هاتفيا مع نظيريه السعودي والتركي تداعيات الهجمات الأمريكية على إيران

JustMarkets

أخبار الشركات ما هي أكثر الصفقات رواجاً في سوق الصرف الأجنبي حالياً ولماذا تُعتبر محفوفة بالمخاطر

مايو 2026 ثاني أكثر الأشهر حرارة في التاريخ

الطقس مايو 2026 ثاني أكثر الأشهر حرارة في التاريخ



 
 






الأكثر مشاهدة

 