6 شهداء وجريح في غارات إسرائيلية صباحية على جنوب لبنان

وقال مصدر أمني لبناني لمراسل وكالة الأنباء الأردنية (بترا) في بيروت إن الطيران الحربي ينفذ غارات على عدد من مناطق قضاء النبطية، لافتا الى تسجيل غارة على بلدة بنعفول في قضاء صيدا بصاروخين، لم ينفجر أحدهما، فيما وقع الاستهداف على بُعد نحو 30 متراً من المدرسة الرسمية في البلدة، ما أدى إلى تضررها بشكل كبير، علماً أنها تؤوي عشرات النازحين، ولم تسفر الغارة عن وقوع إصابات.
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