6 شهداء و14 جريحاً بغارات إسرائيلية على جنوب لبنان

قائد الجيش اللبناني يبحث الوضع الأمني في لبنان مع جنرال أميركي
الأحد، 31-05-2026 04:41 م

الوكيل الإخباري-    استشهد 6 أشخاص وأصيب آخر، جراء غارات شنها الطيران الحربي الإسرائيلي على بلدات في قضائي النبطية وصور جنوب لبنان.

وفي مدينة صور، قالت وزارة الصحة اللبنانية، في بيان، إن غارة إسرائيلية استهدفت محيط مستشفى حيرام أسفرت عن إصابة 13 من العاملين في المستشفى بجروح، وإلحاق أضرار جسيمة بالمبنى، إضافة إلى الأضرار التي لحقت به سابقاً جراء الاعتداءات الإسرائيلية.

 
 


