6 قتلى بحادث طيران جديد شرقي أميركا (فيديو)

الوكيل الإخباري- أفادت وسائل إعلام أميركية بمقتل 6 أشخاص جراء سقوط طائرة صغيرة قرب مجمع تجاري في فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا، شرقي الولايات المتحدة.



وقالت المصادر ذاتها إن فرق الإطفاء تعمل على إخماد حرائق في عدة منازل اندلعت فيها النيران جراء سقوط الطائرة.



كما نقلت شبكة "فوكس نيوز" عن مصادر في الشرطة أن الطائرة المنكوبة كانت طائرة إسعاف وكانت تقل 6 أشخاص، منهم مريض وفرد من عائلته وطبيبان.



وقالت صحيفة فيلادلفيا إنكويرر، نقلاً عن الشرطة، إن الحادث وقع بعد السادسة مساءً بتوقيت الولايات المتحدة الشرقي، قرب مركز روزفلت للتسوق في شمال شرق فيلادلفيا.



وفي أول تعليق له بعد الحادث، أعرب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب عن أسفه لفقدان "المزيد من الأرواح البريئة"، وكتب على منصته "تروث سوشيال" منشورًا جاء فيه: "كم من المحزن رؤية الطائرة تتحطم في فيلادلفيا ببنسلفانيا. مزيد من الأرواح البريئة فُقدت."



والأربعاء الماضي، أسفر حادث تصادم مميت بين طائرة ركاب ومروحية عسكرية فوق العاصمة واشنطن عن مقتل 67 شخصًا، في واحدة من أسوأ كوارث الطيران في البلاد منذ حوالي 25 عامًا.

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التفاصيل: #الوكيل_الاخباري pic.twitter.com/7FIDSRtQrs #الاردن لحظة تحطم طائرة في فيلادليفيا شرقي الولايات المتحدةالتفاصيل: https://t.co/qXTDZnfmMh February 1, 2025