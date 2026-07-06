الثلاثاء 2026-07-07 12:05 ص

600 طائرة مسيّرة في قبضة السلطات خلال منافسات كأس العالم

600 طائرة مسيّرة في قبضة السلطات خلال منافسات كأس العالم
600 طائرة مسيّرة في قبضة السلطات خلال منافسات كأس العالم
 
الإثنين، 06-07-2026 11:45 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت إدارة أمن النقل الأميركية، الاثنين، أن الوكالات الحكومية صادرت أكثر من 600 طائرة مسيّرة بالقرب من ملاعب كأس العالم لكرة القدم منذ انطلاق النهائيات في 11 يونيو.اضافة اعلان


ويُحظر في أيام المباريات تشغيل جميع الطائرات، بما فيها الطائرات المسيّرة، ضمن نطاق يبلغ نحو 5.6 كيلومترات، وعلى ارتفاع يصل إلى 914 متراً فوق سطح الأرض حول الملاعب، ما لم يصدر إذن خاص من مراقبي الحركة الجوية.

وأفاد مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) بأن الطائرات المسيّرة صودرت من المجال الجوي المحظور في جميع المدن الأميركية الإحدى عشرة المستضيفة للنهائيات.

وفي أواخر يونيو الماضي، أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي في ميامي أنه حرّر 49 مخالفة لمشغلي طائرات مسيّرة بسبب رحلات غير مصرح بها، كما صادر 54 طائرة مسيّرة في ولاية فلوريدا.

كما حظرت إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية تحليق الطائرات المسيّرة فوق المباريات والتجمعات الجماهيرية المرتبطة بها في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

وفي مناطق تجمع الجماهير، يُمنع تشغيل الطائرات المسيّرة ضمن دائرة نصف قطرها نحو 1.85 كيلومتر، وعلى ارتفاع يصل إلى 305 أمتار فوق سطح الأرض.

وأوضحت إدارة الطيران الفيدرالية أن مشغلي الطائرات المسيّرة الذين يدخلون المجال الجوي المحظور دون تصريح قد يواجهون غرامات تصل إلى 100 ألف دولار، إلى جانب توجيه تهم جنائية ومصادرة طائراتهم.

كما نشر مكتب التحقيقات الفيدرالي فرقاً متخصصة حول ملاعب كأس العالم لرصد الطائرات المسيّرة غير المصرح بها وتعطيلها.

وفي العام الماضي، وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمراً تنفيذياً لتعزيز دفاعات الولايات المتحدة ضد الطائرات المسيّرة التي تشكل تهديداً، كما قامت وزارة الأمن الداخلي بتركيب أنظمة جديدة لمكافحة الطائرات المسيّرة على الحدود الأميركية-المكسيكية في ولاية تكساس.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

ب

اقتصاد محلي الحكومة ملتزمة بخفض الدين لأقل من 80% من الناتج المحلي الإجمالي

600 طائرة مسيّرة في قبضة السلطات خلال منافسات كأس العالم

عربي ودولي 600 طائرة مسيّرة في قبضة السلطات خلال منافسات كأس العالم

ماكرون يزور الجامع الأموي في دمشق برفقة الشرع

عربي ودولي ماكرون يزور الجامع الأموي في دمشق برفقة الشرع

ل

عربي ودولي مخالفات العمرة تطيح بعشرات شركات السياحة في مصر

مبابي يفتح النار على أماريلا: أنتِ امرأة تستحق الازدراء ولا تليقين بمنصبك

كأس العالم مبابي يفتح النار على أماريلا: أنتِ امرأة تستحق الازدراء ولا تليقين بمنصبك

ب

كأس العالم بيان شديد اللهجة من الاتحاد الفرنسي ضد الهجوم على مبابي

ل

عربي ودولي تعطل شبكات الطاقة في كوبا مجددا

ب

أخبار محلية معان: اختتام معسكر الخدمة المجتمعية في مركزي شباب وشابات



 
 






الأكثر مشاهدة

 