634 قتيلا وأكثر من 800 ألف نازح في لبنان منذ بداية الحرب

وقال ناصر الدين "عدد الشهداء إلى الآن بلغ 634، منهم 91 طفلا و47 سيدة"، فضلا عن إصابة أكثر من 1500 آخرين.
وارتفع عد النازحين المسجلين رسميا جراء الحرب إلى 816 ألفا، "بينهم 126 ألفا في مراكز الإيواء"، وفق ما أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد في مؤتمر صحافي مشترك مع ناصر الدين.
