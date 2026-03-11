الأربعاء 2026-03-11 09:46 م

634 قتيلا وأكثر من 800 ألف نازح في لبنان منذ بداية الحرب

لبنان يرحب بعقد مؤتمر في الرياض حول اليمن
لبنان
 
الأربعاء، 11-03-2026 09:35 م

الوكيل الإخباري-   أدت الغارات الإسرائيلية على لبنان إلى مقتل 634 شخصا خلال قرابة 10 أيام من الحرب بين حزب الله وإسرائيل، وفق حصيلة جديدة أعلنها وزير الصحة ركان ناصر الدين الأربعاء.

وقال ناصر الدين "عدد الشهداء إلى الآن بلغ 634، منهم 91 طفلا و47 سيدة"، فضلا عن إصابة أكثر من 1500 آخرين.


وارتفع عد النازحين المسجلين رسميا جراء الحرب إلى 816 ألفا، "بينهم 126 ألفا في مراكز الإيواء"، وفق ما أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد في مؤتمر صحافي مشترك مع ناصر الدين.

 
 


