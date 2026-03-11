634 قتيلا وأكثر من 800 ألف نازح في لبنان منذ بداية الحرب

الوكيل الإخباري- أدت الغارات الإسرائيلية على لبنان إلى مقتل 634 شخصا خلال قرابة 10 أيام من الحرب بين حزب الله وإسرائيل، وفق حصيلة جديدة أعلنها وزير الصحة ركان ناصر الدين الأربعاء.

وقال ناصر الدين "عدد الشهداء إلى الآن بلغ 634، منهم 91 طفلا و47 سيدة"، فضلا عن إصابة أكثر من 1500 آخرين.