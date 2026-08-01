67 وفاة في محاولة عبور جماعي إلى سبتة وسط أزمة هجرة غير مسبوقة

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الوكيل الإخباري- قضى 67 مهاجرًا على الأقل خلال محاولتهم الوصول إلى جيب سبتة الإسباني المحاذي لشمال المغرب، بحسب ما أعلن وزير الداخلية الإسباني السبت، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن الوضع بات شبه طبيعي. اضافة اعلان





وخلال إحاطة إعلامية من سبتة إثر اجتماع طارئ بشأن هذه الأزمة غير المسبوقة بنطاقها، أشار فرناندو غرانديه-مارلاسكا إلى "حوادث مؤسفة ومأساوية" أودت بحياة 67 شخصًا على الأقل، مضيفًا أنه "خلال أقل من 48 ساعة، بات الوضع مختلفًا تمامًا وشبه طبيعي".



وعبر آلاف الأشخاص خلال الأيام القليلة الماضية الحدود بين المغرب وجيب سبتة الإسباني، وكانت الغالبية العظمى من العابرين من فئة الشباب والمراهقين.



وعزز المغرب وإسبانيا السياج الحدودي المحيط بجيب سبتة الإسباني، وأوقفا موجة عبور جماعي شهدت دخول نحو 50 ألف شخص برًا وبحرًا خلال يوم واحد.



وتشهد المدينتان بشكل دوري موجات من محاولات عبور مهاجرين يسعون للوصول إلى أوروبا، لكن عبور نحو 50 ألف شخص خلال يوم واحد يبدو حدثًا غير مسبوق، ووصفت إسبانيا ذلك بأنه أكبر أزمة منذ عام 2021 على الأقل.



والهجرة قضية حساسة في أنحاء أوروبا، حيث صعدت الأحزاب اليمينية على مدار العقد الماضي منذ أزمة عام 2015، عندما عبر أكثر من مليون شخص القارة، معظمهم سيرًا على الأقدام طلبًا للجوء، وكان كثير منهم يفرون من الحرب في سوريا.



وأعلنت إسبانيا أن سلامة منطقة شنغن للتنقل الحر "مضمونة" بعدما قالت إيطاليا إنها ستفرض ضوابط حدودية مؤقتة على حدودها مع هذا البلد.



وعلقت إيطاليا اتفاقية شنغن مع إسبانيا، وفقًا لوزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، الذي اعتبر أن هذا الإجراء "لا مفر منه".



وحض رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، القادة الأوروبيين على "عدم الانقسام" على وقع أزمة المهاجرين في سبتة الإسبانية الواقعة على الساحل الشمالي للمغرب، وردًا على انتقادات حادة وجهها بعضهم، بينهم رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني.





