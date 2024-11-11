7شهداء في غارة إسرائيلية على صيدا

08:52 م

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الوكيل الإخباري- استشهد 7 أشخاص، وجرح 7 آخرون، في غارة نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي على بلدة السكسكية في قضاء صيدا. اضافة اعلان





وقال مصدر أمني لبناني،" إن الغارة استهدفت منزلا مأهولا، يسكنه ذوو شهداء استهدفوا قبل أيام في غارة إسرائيلية على سيارتهم، فيما سجلت غارة أخرى على بلدة بلدة انصار".