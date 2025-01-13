7 آلاف مسيرة أوكرانية استهدفت أراضي روسيا خارج منطقة العملية الخاصة في 2024

جاء ذلك في إحصائية أعدتها وكالة "تاس" بناء على البيانات التي نشرتها وزارة الدفاع الروسية.
وحسب تلك البيانات، فقد استخدمت القوات المسلحة الأوكرانية مسيرات لتنفيذ هجمات على 35 منطقة روسية.
بالإضافة إلى المسيرات، استخدمت كييف في هجماتها على الأراضي الروسية بالونات هوائية صغيرة الحجم، وصواريخ "نبتون" المضادة للسفن، وصواريخ معدلة من منظومات "إس-200" و"إس-300" للدفاع الجوي وصواريخ "باتريوت" أمريكية الصنع، وصواريخ "ستورم شادو" وHARM بريطانية الصنع، وقنابل Hammer فرنسية الصنع.
كما استخدم الجيش الأوكراني أيضا راجمات الصواريخ "أوراغان" و"غراد" و"أولخا" و"فامبير"، فضلا عن أنظمة الصواريخ التكتيكية "توتشكا-أو".
روسيا اليوم
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