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7 آلاف مسيرة أوكرانية استهدفت أراضي روسيا خارج منطقة العملية الخاصة في 2024

تعبيرية
تعبيرية
الإثنين، 13-01-2025 08:32 ص
الوكيل الإخباري- دمرت واعترضت الدفاعات الجوية الروسية خلال 2024 أكثر من 7.3 ألف طائرة مسيرة استخدمها الجيش الأوكراني لمهاجمة أهداف في الأراضي الروسية الواقعة خارج منطقة العملية العسكرية الخاصة.اضافة اعلان


جاء ذلك في إحصائية أعدتها وكالة "تاس" بناء على البيانات التي نشرتها وزارة الدفاع الروسية.

وحسب تلك البيانات، فقد استخدمت القوات المسلحة الأوكرانية مسيرات لتنفيذ هجمات على 35 منطقة روسية. 

بالإضافة إلى المسيرات، استخدمت كييف في هجماتها على الأراضي الروسية بالونات هوائية صغيرة الحجم، وصواريخ "نبتون" المضادة للسفن، وصواريخ معدلة من منظومات "إس-200" و"إس-300" للدفاع الجوي وصواريخ "باتريوت" أمريكية الصنع، وصواريخ "ستورم شادو" وHARM بريطانية الصنع، وقنابل Hammer فرنسية الصنع.

كما استخدم الجيش الأوكراني أيضا راجمات الصواريخ "أوراغان" و"غراد" و"أولخا" و"فامبير"، فضلا عن أنظمة الصواريخ التكتيكية "توتشكا-أو".

روسيا اليوم 
 
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