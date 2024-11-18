7 شهداء بغارات إسرائيلية على جنوب لبنان

وقال مصدر أمني لبناني، إن فرق الصليب الأحمر اللبناني والدولي دخلت الى بلدة برعشيت في قضاء بنت جبيل وتم انتشال 6 شهداء من عناصر الهيئة الصحية الإسلامية كانوا استشهدوا بعد تعرض مركزهم لغارة نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي.
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