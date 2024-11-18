7 شهداء بغارات إسرائيلية على جنوب لبنان

الوكيل الإخباري- استشهد شخص في غارة نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي اليوم الاثنين، على المنطقة الواقعة بين منطقتي النبطية الفوقا وكفرتبنيت جنوب لبنان.

اضافة اعلان