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7 شهداء بغارات إسرائيلية على جنوب لبنان

علم لبنان
لبنان
الإثنين، 18-11-2024 02:35 م

الوكيل الإخباري-   استشهد شخص في غارة نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي اليوم الاثنين، على المنطقة الواقعة بين منطقتي النبطية الفوقا وكفرتبنيت جنوب لبنان.

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وقال مصدر أمني لبناني، إن فرق الصليب الأحمر اللبناني والدولي دخلت الى بلدة برعشيت في قضاء بنت جبيل وتم انتشال 6 شهداء من عناصر الهيئة الصحية الإسلامية كانوا استشهدوا بعد تعرض مركزهم لغارة نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي.

 
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