 
الخميس 2024-10-31 10:42 ص
 

7 شهداء في غارات إسرائيلية على البقاع والجنوب اللبناني

قصف على لبنان
قصف على لبنان
الخميس، 31-10-2024 10:17 ص
الوكيل الإخباري-  استشهد سبعة أشخاص في غارات نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي في البقاع الغربي وجنوب لبنان.اضافة اعلان


وقال مصدر أمني "إن ثلاثة شهداء وجرحى ارتقوا في غارتين استهدفتا بلدة سحمر في البقاع الغربي بقصف إسرائيلي".

وأضاف المصدر أن ثلاثة شهداء ارتقوا في غارة استهدفت دير الزهراني في الجنوب، فيما يستمر رفع الأنقاض بحثا عن مفقودين، مشيراً إلى أن مسيرة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية في بلدة القرعون في البقاع الغربي فاستشهد سائقها.

بترا
 
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