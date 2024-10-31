7 شهداء في غارات إسرائيلية على البقاع والجنوب اللبناني

وقال مصدر أمني "إن ثلاثة شهداء وجرحى ارتقوا في غارتين استهدفتا بلدة سحمر في البقاع الغربي بقصف إسرائيلي".
وأضاف المصدر أن ثلاثة شهداء ارتقوا في غارة استهدفت دير الزهراني في الجنوب، فيما يستمر رفع الأنقاض بحثا عن مفقودين، مشيراً إلى أن مسيرة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية في بلدة القرعون في البقاع الغربي فاستشهد سائقها.
بترا
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