 
الخميس 2024-10-24 06:40 م
 

7 شهداء في غارة اسرائيلية على البقاع اللبناني

لبنان
لبنان
الخميس، 24-10-2024 06:00 م

الوكيل الإخباري-    استشهد 7 اشخاص وأصيب 14 آخرون بجروح في غارة شنتها الطائرات الحربية الإسرائيلية على بلدة الخضر في البقاع اللبناني.

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وفي تصريحات لمراسل "بترا" في بيروت، أكد مصدر امني لبناني أن الغارات استهدفت عدة بلدات أخرى، منها عيتا الشعب ومروحين ورامية وعيتيت وكفرتبنيت وزوطر الشرقية مشيرا إلى أن الطيران الحربي يخترق جدار الصوت فوق العاصمة بيروت ومناطق لبنانية أخرى.

 
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