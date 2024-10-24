7 شهداء في غارة اسرائيلية على البقاع اللبناني

وفي تصريحات لمراسل "بترا" في بيروت، أكد مصدر امني لبناني أن الغارات استهدفت عدة بلدات أخرى، منها عيتا الشعب ومروحين ورامية وعيتيت وكفرتبنيت وزوطر الشرقية مشيرا إلى أن الطيران الحربي يخترق جدار الصوت فوق العاصمة بيروت ومناطق لبنانية أخرى.
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