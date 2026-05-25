7 شهداء وجريح في غارات اسرائيلية على جنوب لبنان

الوكيل الإخباري- استشهد 7 أشخاص وأصيب آخر بجروح، جراء سلسلة غارات عنيفة نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي، اليوم الاثنين، استهدفت مناطق متفرقة في جنوب لبنان.





وقال مصدر أمني لبناني في بيروت، إن الغارات الإسرائيلية تركزت منذ ساعات الصباح الأولى على بلدات وقرى في قضائي صور والنبطية، وتزامنت مع قصف مدفعي مكثف واستخدام للقنابل الفوسفورية المحرمة دولياً، طالت البساتين والأحراج والمناطق السكنية جنوبي مدينة صور.



وفي سياق متصل، وبمناسبة ذكرى انسحاب الاحتلال الإسرائيلي من جنوب لبنان عام 2000، قال الرئيس اللبناني جوزاف عون في بيان إن "الخامس والعشرين من أيار سيبقى يوماً للكرامة الوطنية الجامعة، سطر فيه أبناء الجنوب ملحمة صمود وتضحية غير مسبوقة".



وأضاف: أن "ذكرى التحرير تأتي هذا العام ولبنان يرزح تحت وطأة واقع مؤلم جراء الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة، حيث تئن قرى الجنوب تحت وطأة عدوان متجدد يشكل انتهاكاً فاضحاً للقرارات الدولية وفي مقدمتها القرار 1701"، مشدداً على أن لبنان لن يقبل بهذا الواقع، وأن خيار التفاوض يهدف لتأكيد حق الدولة الحصري في حماية أرضها وسيادتها وبسط سلطتها عبر جيشها وقواها الأمنية الشرعية".



من جهتها، كشفت نقابة الأطباء في لبنان في بيان، عن حصيلة القطاع الصحي خلال الشهرين الماضيين، مبينة أن عدد الشهداء تجاوز 3 آلاف شهيد، فضلاً عن محو قرى كاملة على الخطوط الأمامية وشطب عشرات العائلات من السجلات المدنية.



وأدانت النقابة تحويل المراكز الطبية وسيارات الإسعاف إلى أهداف مباشرة للصواريخ والقذائف الفوسفورية، مؤكدة استشهاد 5 أطباء و5 ممرضين و111 مسعفاً، وإصابة 263 آخرين، جراء تعرض فرق الإسعاف لـ 146 اعتداءً، وتضرر 139 سيارة إسعاف، وتدمير 31 مركزاً طبياً، إلى جانب خروج 3 مستشفيات عن الخدمة قسراً، فيما تواجه 10 مستشفيات أخرى ظروفاً تشغيلية بالغة الصعوبة.









