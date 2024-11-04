7 ضحايا ومصابون بحادث مروع في الجزائر

وأفادت مصالح الحماية المدنية الجزائرية أن "وحداتها تدخلت مساء الأحد على الساعة 19:14 بعد الحادث الذي وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 01 اتجاه تمنراست في بلدية ودائرة عين قزام".
وأضافت أن "الجرحى تم إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى ، فيما تم تحويل الوفيات متفحمين إلى مصلحة حفظ الجثث للذات المؤسسة".
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