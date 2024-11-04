7 ضحايا ومصابون بحادث مروع في الجزائر

الوكيل الإخباري- لقي 7 أشخاص مصرعهم وأصيب 19 آخرون بجروح مختلفة إثر حادث اصطدام بين سيارتين تبعه اندلاع حريق بولاية عين قزام جنوب الجزائر.



وأفادت مصالح الحماية المدنية الجزائرية أن "وحداتها تدخلت مساء الأحد على الساعة 19:14 بعد الحادث الذي وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 01 اتجاه تمنراست في بلدية ودائرة عين قزام".



وأضافت أن "الجرحى تم إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى ، فيما تم تحويل الوفيات متفحمين إلى مصلحة حفظ الجثث للذات المؤسسة".

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