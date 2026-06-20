7 قتلى بانفجارين على جانب طريق شمال غرب باكستان

وبحسب وكالة أنباء الباكستان، قال قائد شرطة منطقة بانو في إقليم خيبر بختونخوا ياسر أفريدي "استُهدفت شاحنة صغيرة خاصة تقل ركابا بعبوة ناسفة يدوية الصنع يتم التحكم بها عن بُعد".
وأوضح أن "المصابين كانوا يُنقلون إلى المستشفى بسيارة لتلقي العلاج الطارئ عندما انفجرت عبوة ناسفة يدوية الصنع ثانية"، مضيفا أن ثلاثة أشخاص آخرين أصيبوا كذلك.
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